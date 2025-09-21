Трамп знову вимагає від Європи припинити купувати нафту в Росії

Президент США Дональд Трамп знову закликав європейські країни повністю відмовитися від купівлі російської нафти, наголосивши, що саме від цього залежить посилення тиску Вашингтона на Кремль, пише Bloomberg.

«Європейці купують нафту в Росії — так не повинно бути, правда?» — заявив Трамп під час виступу на вечері в Маунт-Верноні, неподалік Вашингтона.

Американський президент вже неодноразово критикував Європу за продовження енергетичних зв’язків із Москвою. У четвер, після зустрічі з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером, він заявив, що готовий посилити економічний тиск на Росію, «але не тоді, коли ті, за кого я борюся, купують нафту в Росії».

Реклама

Реклама

Більшість країн ЄС припинили прямі закупівлі після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році, але невеликі обсяги досі надходять до Угорщини та Словаччини трубопроводом «Дружба». Також європейці імпортують дизель з Індії та Туреччини, вироблений із російської нафти.

ЄС уже схвалив рішення про заборону імпорту нафтопродуктів із російської сировини з наступного року, а з 2027-го планує зупинити ввезення російського скрапленого газу.

За даними Єврокомісії, нині закупівлі становлять лише 3% імпорту сирої нафти ЄС проти 27% до початку війни.

Звертаючись до посла США при НАТО Метта Вітакера, який був присутній на заході, Трамп заявив: «Вони мають припинити купувати нафту в Росії, Метте. І Метт більше не дозволить цього».

Водночас президент США підкреслив своє розчарування російським лідером: «Я дуже розчарований президентом Путіним».

Трамп вважає, що війна може завершитися, якщо «трохи більше затиснути ціни на нафту».