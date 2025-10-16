Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним у Будапешті

Сьогодні, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, сторони домовилися провести очну зустріч у Будапешті, щоб обговорити можливе завершення війни між Росією та Україною.

Про це Дональд Трамп написав у мережі Truth Social.

Трамп зазначив, що Путін привітав його та Сполучені Штати з “великим досягненням миру на Близькому Сході”, а також подякував першій леді Меланії Трамп за її діяльність із дітьми. Під час розмови лідери приділили увагу й питанню майбутньої торгівлі між двома країнами після завершення війни.

Реклама

Реклама

Наступного тижня, за словами Трампа, відбудеться зустріч радників високого рівня, яку з американського боку очолить державний секретар Марко Рубіо.

“Президент Путін і я потім зустрінемось у погодженому місці — Будапешті, Угорщина, — щоб з’ясувати, чи зможемо ми покласти край цій “безславній” війні між Росією та Україною”, — написав Трамп.

Президент США також повідомив, що завтра зустрінеться в Овальному кабінеті з Президентом України Володимиром Зеленським для обговорення результатів розмови з Путіним. Трамп заявив, що вважає сьогоднішній телефонний діалог “значним прогресом”.