Трамп заявив, що США і Росія скоро проведуть зустріч, а сам він поговорить із Путіним “цього тижня”

США і Росія зустрінуться для обговорення перемир’я в Україні 11 або 12 березня, заявив Дональд Трамп. Про це повідомляє Reuters.

Склад делегацій, які проведуть зустріч, Трамп не уточнив.

Також Трамп анонсував свою розмову з Володимиром Путіним, яка, за його словами, відбудеться ”цього тижня”. Але “для танго потрібні двоє”, додав президент США. Російська сторона поки що про плани провести розмову між Трампом і Путіним не повідомляла.

Крім того, Трамп додав, що знову запросить президента України Володимира Зеленського в Білий дім, тому що “ми хочемо покінчити з війною в Україні”.