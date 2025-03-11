Політика

Трамп заявив, що США і Росія скоро проведуть зустріч, а сам він поговорить із Путіним “цього тижня”
11 Березня 2025 21:43
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Президент США Дональд Трамп / Фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп / Фото: REUTERS

США і Росія зустрінуться для обговорення перемир’я в Україні 11 або 12 березня, заявив Дональд Трамп. Про це повідомляє Reuters.

Склад делегацій, які проведуть зустріч, Трамп не уточнив.

Також Трамп анонсував свою розмову з Володимиром Путіним, яка, за його словами, відбудеться ”цього тижня”. Але “для танго потрібні двоє”, додав президент США. Російська сторона поки що про плани провести розмову між Трампом і Путіним не повідомляла.

Крім того, Трамп додав, що знову запросить президента України Володимира Зеленського в Білий дім, тому що “ми хочемо покінчити з війною в Україні”.


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