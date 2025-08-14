Трамп заявив, що швидкого припинення вогню, ймовірно, не вдасться досягти

Президент США Дональд Трамп заявив, що швидкого припинення бойових дій у російсько-українській війні, ймовірно, досягти не вдасться.

Про це він сказав в ефірі Fox News Radio, назвавши конфлікт “найскладнішим” та запевнивши, що намагатиметься сприяти його врегулюванню.

Реклама

Реклама

Трамп припустив, що російський лідер Володимир Путін може погодитися на укладення угоди під час переговорів на Алясці 15 серпня. Водночас він пригрозив Москві новими санкціями, якщо питання війни “не буде вирішено”.

Президент США також повідомив, що планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському, якщо зустріч із Путіним завершиться успішно. У разі негативного результату переговорів, за його словами, він “нікому не телефонуватиме”.

Нагадаємо, Трамп і Путін домовилися провести переговори 15 серпня в Анкориджі (Аляска) на американській військовій базі Елмендорф — Річардсон.