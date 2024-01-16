Трамп заявив, що “швидко закінчить війну в Україні” після перемоги на виборах

Експрезидент США Дональд Трамп після перемоги на республіканських праймериз в Айові пообіцяв “дуже швидко” вирішити ситуацію з війною в Україні, висловивши упевненість, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії, яких він “добре знає”.

Про це повідомляє “Європейська правда”

“Ми з Путіним чудово ладнаємо. Ми дуже добре ладнаємо. Це добре, а не погано. Якби фальшиві новини стали справжніми і чесними новинами, 90% наших проблем у цій країні було б вирішено… Ситуація з Україною настільки жахлива… І ми збираємося вирішити це, ми збираємося вирішити це дуже швидко”.

Деталі: Виступаючи в Айові, Трамп заявив, що здатний домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки у них, за його словами, гарні стосунки.

Він висловив упевненість, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії.

“Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю Зеленського, я можу залучити його, ми вирішимо це дуже швидко. Цього (війни. – Ред.) ніколи не повинно було статися”, – додав він.