Трамп заявив, що не втручатиметься у ситуацію з російськими дронами в Польщі

Президент США Дональд Трамп заявив, що не збирається “нікого захищати” після залету російських дронів на територію Польщі. Водночас він пригрозив Москві новими санкціями та попередив, що його терпіння “добігає кінця”.

Про це Трамп сказав в ефірі Fox News.

Коментуючи інцидент із безпілотниками, він зазначив, що такі апарати “не повинні наближатися до Польщі”, і підкреслив, що не має наміру втручатися в ситуацію.

Щодо війни в Україні, президент США підкреслив, що “для танго потрібні двоє”, маючи на увазі Київ і Москву. Він нагадав, що в різний час ініціативу мирних переговорів то відхиляв Володимир Путін, то Володимир Зеленський, і зараз саме позиція Кремля залишається проблемною.

Трамп також заявив, що розглядає можливість “сильного удару” по Росії, зокрема через санкції проти банківської сфери, а також обмеження на нафту й тарифи.