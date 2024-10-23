Трамп заявив, що Лейбористська партія Британії втручається у президентські вибори

Трамп звинуватив Лейбористська партію Британії у “відвертому іноземному втручанні” у вибори в США.

Про це повідомляє BBC.

У скарзі посилаються на повідомлення ЗМІ про контакти між Лейбористською партією та кампанією Гарріс, а також на волонтерську діяльність, яку у штабі Трампа називають незаконними “внесками”.

Зокрема, у скарзі наводяться газетні повідомлення про те, що особи, пов’язані з лейбористами, приїжджали до США, щоб агітувати за Гарріс.

Крім того, у скарзі згадується допис у соціальній мережі LinkedIn, в якому співробітник лейбористів повідомив, що “майже 100” нинішніх і колишніх членів партії вирушать до тих штатів, де триває передвиборча гонка.

У виданні додають, що за правилами Федеральної виборчої комісії США, іноземним громадянам можна працювати волонтерами штабів, якщо вони не отримують за це компенсацію.

Наразі ані Лейбористська партія, ані штаб Камали Гарріс не коментували цю ситуацію.

Як зазначають у BBC, для представників партій Великої Британії вважається нормальним контактувати з колегами у США. Подібна співпраця раніше мала місце між Консервативною партією Великої Британії та Республіканською партією США.