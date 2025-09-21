        Політика

        Трамп заявив, що готовий захистити Польщу і країни Балтії у разі ескалації з боку РФ

        Віктор Алєксєєв
        21 Вересня 2025 19:23
        Президент США Дональд Трамп під час візиту до світової штаб-квартири Snap-On Inc, виробника інструментів у Кеніоші, штат Вісконсин, США / Фото Reuters
        Президент США Дональд Трамп під час візиту до світової штаб-квартири Snap-On Inc, виробника інструментів у Кеніоші, штат Вісконсин, США / Фото Reuters

        Президент США Дональд Трамп висловив готовність надати захист Польщі, а також країнам Балтії, які є союзниками Сполучених Штатів у межах альянсу НАТО, якщо Росія продовжить ескалацію у регіоні.

        Про це він сказав журналістам у неділю перед вильотом на гелікоптері з Білого дому, передає Укрінформ.

        На запитання, чи допоможе він захистити Польщу й країни Балтії від Росії, якщо та продовжуватиме ескалацію, Трамп відповів: «Так, я зробив би це».

        Його заява пролунала на тлі занепокоєнь щодо намірів адміністрації Трампа припинити програми допомоги у сфері європейської безпеки й зокрема в регіоні Балтії.

        Раніше президент США заявив, що йому «не подобаються» інциденти з російськими літаками в Балтійському морі, і він очікує подробиць від розвідувальних служб.


