Трамп заявив, що готовий захистити Польщу і країни Балтії у разі ескалації з боку РФ

Президент США Дональд Трамп висловив готовність надати захист Польщі, а також країнам Балтії, які є союзниками Сполучених Штатів у межах альянсу НАТО, якщо Росія продовжить ескалацію у регіоні.

Про це він сказав журналістам у неділю перед вильотом на гелікоптері з Білого дому, передає Укрінформ.

На запитання, чи допоможе він захистити Польщу й країни Балтії від Росії, якщо та продовжуватиме ескалацію, Трамп відповів: «Так, я зробив би це».

Його заява пролунала на тлі занепокоєнь щодо намірів адміністрації Трампа припинити програми допомоги у сфері європейської безпеки й зокрема в регіоні Балтії.

Раніше президент США заявив, що йому «не подобаються» інциденти з російськими літаками в Балтійському морі, і він очікує подробиць від розвідувальних служб.