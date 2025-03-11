Трамп запроваджує нові мита проти Канади та знову пропонує їй стати 51-м штатом

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткового 25% мита на імпорт сталі та алюмінію з Канади, що вдвічі збільшить загальний тариф.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, рішення стало відповіддю на дії влади провінції Онтаріо, яка ввела 25% мито на постачання електроенергії до США.

Крім того, Трамп анонсував, що 2 квітня введе тарифи на імпорт автомобілів з Канади, що, за його словами, “назавжди закриє бізнес з виробництва авто у цій країні”.

Також він знову закликав Канаду приєднатися до США як “51-й штат”, заявивши, що Вашингтон нібито субсидіює канадську економіку на 200 мільярдів доларів щорічно. Трамп наголосив, що це дозволило б уникнути тарифних суперечок між країнами.