Політика

Трамп закликав до завершення війни в Україні
8 Грудня 2024 10:26
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війна, росія, трамп, україна
Президент Франції Еммануель Макрон супроводжує новообраного президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського після тристоронньої зустрічі в Єлисейському палаці в Парижі 7 грудня 2024 / Фото Reuters

Колишній президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social зробив низку гучних заяв щодо ситуації на Близькому Сході та в Україні.

Трамп стверджує, що сирійський лідер Башар Асад покинув країну, а його головний союзник — Росія на чолі з Володимиром Путіним — більше не зацікавлений у підтримці сирійського режиму. За його словами, через війну в Україні Кремль втратив інтерес до Сирії.

“Росія не мала жодної причини бути там спочатку. Вони втратили будь-який інтерес через Україну, де близько 600 тисяч російських солдатів лежать пораненими чи мертвими у війні, яка ніколи не повинна була розпочатися і може тривати вічно”, — написав Трамп.

Обраний президент США також зазначив, що Росія та Іран перебувають в ослабленому стані: перша — через війну та економічні проблеми, друга — через військові дії Ізраїлю.

Трамп закликав українського президента Володимира Зеленського знайти спосіб припинити конфлікт, стверджуючи, що Україна “втратила 400 тисяч солдатів і багато цивільних”.

“Занадто багато життів втрачено безглуздо, занадто багато сімей зруйновано, і якщо це продовжуватиметься, це може перетворитися на щось набагато більше і гірше. Я добре знаю Володимира (Путіна — ред.). Настав його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає!” — підсумував Трамп.


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