Трамп заблокував військову допомогу Тайваню на 400 мільйонів доларів заради угоди з Китаєм, — WP

Президент США Дональд Трамп не схвалив поставку озброєння Тайваню на 400 мільйонів доларів, оскільки намагається домовитися про торговельну угоду і можливий саміт з лідером КНР Сі Цзіньпіном, повідомила газета The Washington Post, посилаючись на джерела.

За їхніми словами, в рамках заблокованого пакету допомоги Тайвань мав отримати боєприпаси і безпілотники. Поставки планувалися на літо 2025 року.

У Білому домі заявили виданню, що остаточного рішення про поставки поки немає.

Деякі американські чиновники вважають, що Тайвань повинен закуповувати озброєння у США, а не отримувати його в рамках програм військової допомоги, йдеться в публікації WP.

Адміністрація Трампа в цілому пом’якшила підхід США до Китаю, прагнучи досягти широкомасштабної торговельної угоди з Пекіном, зазначає видання.