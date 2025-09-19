        Політика

        Трамп заблокував військову допомогу Тайваню на 400 мільйонів доларів заради угоди з Китаєм, — WP

        Федір Олексієв
        19 Вересня 2025 08:52
        Президент США Дональд Трамп не схвалив поставку озброєння Тайваню на 400 мільйонів доларів, оскільки намагається домовитися про торговельну угоду і можливий саміт з лідером КНР Сі Цзіньпіном, повідомила газета The Washington Post, посилаючись на джерела.

        За їхніми словами, в рамках заблокованого пакету допомоги Тайвань мав отримати боєприпаси і безпілотники. Поставки планувалися на літо 2025 року. 

        У Білому домі заявили виданню, що остаточного рішення про поставки поки немає.

        Деякі американські чиновники вважають, що Тайвань повинен закуповувати озброєння у США, а не отримувати його в рамках програм військової допомоги, йдеться в публікації WP.

        Адміністрація Трампа в цілому пом’якшила підхід США до Китаю, прагнучи досягти широкомасштабної торговельної угоди з Пекіном, зазначає видання.


