Політика

Трамп визначився з кандидатом на пост посла США при НАТО
20 Листопада 2024 20:21
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нато, трамп
Метью Вітакер / Фото: Flickr

Новообраний президент США Дональд Трамп запропонував кандидатуру юриста Метью Вітакера на посаду посла країни при НАТО. 

Трамп охарактеризував Вітакера як “сильного воїна і вірного патріота”, підкресливши його здатність забезпечити просування та захист інтересів Сполучених Штатів. Він вважає, що новий посол сприятиме зміцненню відносин США з союзниками по Альянсу та ефективно реагуватиме на загрози миру і стабільності. 

“Я впевнений у здатності Метью представляти нашу країну з силою, чесністю та відданістю. Разом ми працюватимемо над просуванням миру через силу, свободу і процвітання у всьому світі”, — зазначив Трамп.


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