Трамп виступив із новими заявами щодо війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що Україна не стане членом НАТО. Про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, повідомляє Reuters.

За словами Трампа, переговори щодо мирної угоди між Україною та Росією тривають, і США ведуть “хороший діалог” з обома сторонами. Він також додав, що поки неможливо говорити про миротворчу місію в Україні, адже треба домовитись про припинення вогню.

“Я обов’язково намагатимусь повернути якомога більше земель для України. Та вступу України в НАТО не відбудеться”, — заявив Трамп.

Він також висловив упевненість у “довготривалому мирі” та заявив, що Росія не порушить угоду, якщо вона буде укладена. За його словами, він “довіряє, але перевіряє” Володимира Путіна.

Трамп також підтвердив, що 28 лютого планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським для підписання угоди про рідкісноземельні метали.

На питання про те, чи вважає він Зеленського “диктатором” Трамп відповів: “Я це сказав?”.