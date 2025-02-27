Політика

Трамп виступив із новими заявами щодо війни РФ проти України
27 Лютого 2025 20:57
читать на русском →
Президент США Дональд Трамп зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером / Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером / Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що Україна не стане членом НАТО. Про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, повідомляє Reuters.

За словами Трампа, переговори щодо мирної угоди між Україною та Росією тривають, і США ведуть “хороший діалог” з обома сторонами. Він також додав, що поки неможливо говорити про миротворчу місію в Україні, адже треба домовитись про припинення вогню.

“Я обов’язково намагатимусь повернути якомога більше земель для України. Та вступу України в НАТО не відбудеться”, — заявив Трамп.

Він також висловив упевненість у “довготривалому мирі” та заявив, що Росія не порушить угоду, якщо вона буде укладена. За його словами, він “довіряє, але перевіряє” Володимира Путіна.

Трамп також підтвердив, що 28 лютого планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським для підписання угоди про рідкісноземельні метали.

На питання про те, чи вважає він Зеленського “диктатором” Трамп відповів: “Я це сказав?”.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
27 Лютого 2025 19:50

США іще на рік продовжили дію санкції проти Росії
27 Лютого 2025 20:57

Трамп виступив із новими заявами щодо війни РФ проти України
27 Лютого 2025 20:47

Росіяни атакували Харківщину дронами, пролунало понад 10 вибухів
27 Лютого 2025 18:33

У Раді з’явилась нова нардепка від “Слуги народу”
27 Лютого 2025 16:41

Туреччина готова відправити миротворців в Україну, – Bloomberg
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
усі думки