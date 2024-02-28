Політика

Трамп виграв чергові праймериз

28 Лютого 2024 08:47
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трамп, вибори
Дональд Трамп / Getty Images

Дональд Трамп переміг на чергових праймериз Республіканської партії – цього разу у штаті Мічиган.

Про це повідомило агентство АР.

На даний момент Трамп здобув перемогу на попередніх виборах Республіканської партії у п’яти штатах. 

Трамп виграв у Мічигані в колишнього посла в ООН Ніккі Гейлі, своєї останньої основної суперниці на праймериз, після того, як у суботу випередив її на 20 відсоткових пунктів у її рідному штаті Південна Кароліна. 

Кампанія Трампа прагне отримати 1 215 делегатів, необхідних для забезпечення номінації від республіканців, десь у середині березня.

Раніше у вівторок в інтерв’ю мічиганській радіостанції Трамп передбачив, що переможе з величезним відривом.

“Вона програє десь на 80 пунктів сьогодні ввечері або близько того. Вона перетворилася на посміховисько”, – заявляв Трамп.

Але прессекретарка кампанії Гейлі Олівія Перес-Кубас сказала, що результати в Мічигані були “яскравим попереджувальним знаком для Трампа в листопаді”.

“Поки Дональд Трамп очолює виборчий список, республіканці будуть продовжувати програвати лівим соціалістам. Наші діти заслуговують на краще”, – заявила вона.


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