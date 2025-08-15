Трамп вважає, що із зустрічі на Алясці “щось вийде”

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме Україна визначатиме, чи йти на будь-які територіальні поступки.

Про це він сказав на борту літака Air Force One під час перельоту на Аляску, де відбудеться його зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, повідомляє Sky News.

Трамп висловив сподівання, що зі зустрічі на Алясці “щось вийде”, та попередив Росію про можливі санкції у разі, якщо вона не припинить війну проти України.

Коментуючи російські обстріли, американський президент зазначив, що, на його думку, Путін вважає їх “проявом сили”, але насправді “вони йому шкодять”. Трамп запевнив, що планує обговорити це з главою кремля.

Він також підтвердив, що питання територій буде на порядку денному зустрічі, але рішення ухвалюватиме Україна: “Я думаю, що вони ухвалять правильне рішення”.

Він також підтвердив, що вважає можливим надання Україні гарантій безпеки, але не за допомогою НАТО: “Можливо, разом з Європою та іншими країнами”.