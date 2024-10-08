Політика

Трамп таємно передавав Путіну американські тести на Covid-19, – WP
8 Жовтня 2024 19:33
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Коли у 2020 році коронавірус пронісся світом, а Сполучені Штати та інші країни зіткнулися з нестачею тестів, призначених для виявлення хвороби, тодішній президент Дональд Трамп таємно надіслав їх (тести) президенту Росії Володимиру Путіну для його особистого використання.

Про це пише журналіст Washington Post і журналіст Боб Вудворд у своїй книзі “Війна”.

Путін, згідно з книгою, сказав Трампу: “Я не хочу, щоб ти комусь розповідав, тому що люди будуть злитися на тебе, а не на мене”.

Речник кампанії Дональда Трампа Стівен Чунг спростував твердження Вудворта, які той виклав у своїй книзі. За його словами, жодна “із цих вигаданих історій не відповідає дійсності”.

Речник також негативно висловився про саму книгу, сказавши, що вона “або має бути на розпродажі у відділі художньої літератури в книжковому магазині зі знижками, або використовуватися як туалетний папір”.


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