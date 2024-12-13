Політика

Трамп розглядає можливість нанесення авіаударів по ядерних об’єктах Ірану, – WSJ
13 Грудня 2024 11:26
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іран, трамп
Обраний президент США Дональд Трамп / Фото: CBS News

Обраний президент США Дональд Трамп розглядає кілька варіантів, як завадити Ірану створити власну ядерну зброю, зокрема можливість завдати превентивних авіаударів, повідомила газета The Wall Street Journal.

Співрозмовники WSJ повідомили, що команда Трампа розробляє так звану стратегію “максимального тиску 2.0” на Іран. Чотири людини, знайомі з плануванням, розповіли, що Трамп розглядає дві можливі стратегії.

Перший варіант передбачає, що США посилять військовий тиск на Іран, відправивши на Близький Схід велику кількість американських військ, літаків і кораблів. Цей план передбачає продаж Ізраїлю сучасної зброї, зокрема бомб, призначених для руйнування бункерів, що посилить наступальні сили ізраїльської армії і дасть змогу вивести з ладу іранські ядерні об’єкти.

Другий варіант – загроза застосування військової сили в поєднанні з жорсткими фінансовими санкціями США, здатними підірвати економіку Ірану. Як пише WSJ, це може підштовхнути офіційний Тегеран до дипломатичного врегулювання кризи.

Газета зазначила, що Трамп шукає варіанти, які не дадуть змоги розпалити нову війну, зокрема таку, в якій братимуть участь американські збройні сили. Видання вказує, що удари по ядерних об’єктах Тегерана можуть призвести до зіткнення США та Ірану.


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