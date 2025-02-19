Трамп призупинив імміграційні програми, зокрема й для українців

Адміністрація Дональда Трампа призупинила розгляд імміграційних заявок, поданих громадянами України та країн Латинської Америки за програмами, запровадженими за президентства Джо Байдена.

Як повідомляє CBS News із посиланням на урядовців США та внутрішній меморандум Служби громадянства та імміграції (USCIS), рішення стосується кількох імміграційних програм, які дозволяли сотням тисяч іноземців легально в’їжджати до США.

Зокрема, йдеться про програму United for Ukraine, що надавала українцям можливість отримати притулок у США. За даними CBS News, до моменту інавгурації Трампа за цією програмою до країни прибуло понад 240 тисяч українців.

В адміністрації пояснили своє рішення занепокоєнням через можливе шахрайство та ризики для національної безпеки.