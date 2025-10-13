Трамп пригрозив Росії “Томагавками”, якщо не почнуться мирні переговори — Axios

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови з Володимиром Зеленським попередив російського лідера Володимира Путіна може отримати новий ультиматум: якщо Росія не відновить реальні переговори про мир, США нададуть Україні далекобійні ракети Tomahawk.

Про це повідомляє Axios.

За даними видання, Трамп і Зеленський спілкувалися двічі — у суботу та неділю, обговорюючи зміцнення української ППО, ситуацію в енергетичному секторі та можливість передачі Україні ракет великої дальності.

Реклама

Реклама

«Можливо, мені доведеться поговорити з Росією про “Томагавки”. Чи хочуть вони, щоб “Томагавки” летіли в їхньому напрямку? Я так не думаю. Якщо ця війна не буде врегульована, я можу надіслати їх Україні», — сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

За інформацією двох джерел Axios, рішення щодо постачання Tomahawk ще не ухвалене, однак сторони досягли прогресу в переговорах.

Президент Зеленський у своєму повідомленні у X назвав розмову «дуже позитивною та продуктивною». Він повідомив, що обговорював із Трампом підтримку української ППО, енергетику та майбутні угоди щодо зміцнення оборонних можливостей України.

«Є гарні варіанти та вагомі ідеї, як нас справді зміцнити. Росія повинна бути готова до справжньої дипломатії — цього можна досягти завдяки силі», — наголосив Зеленський.

За даними видання, у недільній розмові також брали участь держсекретар Марко Рубіо та інші високопосадовці США.

Трамп уточнив, що хоче знати, які цілі Україна планує уражати Tomahawk’ами, перш ніж ухвалити остаточне рішення.

Крилаті ракети Tomahawk мають значно більшу дальність, ніж озброєння, яке Україна отримувала досі, і дозволять вражати об’єкти глибоко в тилу Росії, зокрема біля Москви.

Президент Росії Володимир Путін назвав можливе постачання «Томагавків» Україні «новим етапом ескалації».

Очікується, що цього тижня до Вашингтона прибуде українська делегація на чолі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком і прем’єр-міністром Юлією Свириденко для обговорення питань безпеки, Tomahawk і санкцій проти РФ.