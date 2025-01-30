Суспільство

Трамп повідомив, що в авіакатастрофі у Вашингтоні ніхто не вижив
30 Січня 2025 19:19
читать на русском →
Човни з рятувальниками в річці Потомак поблизу аеропорту Рональда Рейгана у Вашингтоні / Фото: AP
Човни з рятувальниками в річці Потомак поблизу аеропорту Рональда Рейгана у Вашингтоні / Фото: AP

Президент США Дональд Трампа, виступаючи на брифінгу в Білому домі, підтвердив, що внаслідок зіткнення літака American Airline і вертольота Black Hawk у Вашингтоні ніхто не вижив.

Його слова наводить NBC News

Він заявив, що всю ніч проводили масштабну пошуково-рятувальну операцію, під час якої було задіяно всі наявні ресурси.

“Це була темна і болісна ніч у столиці нашої країни і в історії нашої країни, трагедія жахливих масштабів. Ми сумуємо за кожною дорогоцінною душею, яку забрали в нас так раптово”, – заявив Трамп.

На борту лайнера American Airlines перебували 60 пасажирів та чотири члени екіпажу, а на борту Black Hawk – троє військових.

В авіакатастрофі загинули 14 фігуристів, шість із яких були пов’язані зі спортивним клубом Skating Club of Boston, повідомив директор клубу Даг Зегіба. За його словами, серед загиблих – тренери клубу, російські чемпіони світу Вадим Наумов і Євгенія Шишкова. На борту також були двоє підопічних Skating Club of Boston – 16-річні Спенсер Лейн і Джинна Хан, – а також їхні матері.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Січня 2025 17:18

Швеція виділяє Україні пакет допомоги на 1,2 мільярда доларів
30 Січня 2025 19:19

Трамп повідомив, що в авіакатастрофі у Вашингтоні ніхто не вижив
30 Січня 2025 17:36

Обмежено придатним продовжать термін повторного проходження ВЛК
30 Січня 2025 16:32

Росія почала бити по Україні “Шахедами” зі збільшеною бойовою частиною
30 Січня 2025 16:08

Стали відомі імена росіян, які наказали вдарити по Харківському гіпермаркету “Епіцентр”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
усі думки