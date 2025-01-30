Трамп повідомив, що в авіакатастрофі у Вашингтоні ніхто не вижив

Президент США Дональд Трампа, виступаючи на брифінгу в Білому домі, підтвердив, що внаслідок зіткнення літака American Airline і вертольота Black Hawk у Вашингтоні ніхто не вижив.

Його слова наводить NBC News.

Він заявив, що всю ніч проводили масштабну пошуково-рятувальну операцію, під час якої було задіяно всі наявні ресурси.

“Це була темна і болісна ніч у столиці нашої країни і в історії нашої країни, трагедія жахливих масштабів. Ми сумуємо за кожною дорогоцінною душею, яку забрали в нас так раптово”, – заявив Трамп.

На борту лайнера American Airlines перебували 60 пасажирів та чотири члени екіпажу, а на борту Black Hawk – троє військових.

В авіакатастрофі загинули 14 фігуристів, шість із яких були пов’язані зі спортивним клубом Skating Club of Boston, повідомив директор клубу Даг Зегіба. За його словами, серед загиблих – тренери клубу, російські чемпіони світу Вадим Наумов і Євгенія Шишкова. На борту також були двоє підопічних Skating Club of Boston – 16-річні Спенсер Лейн і Джинна Хан, – а також їхні матері.