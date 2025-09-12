Трамп повідомив про арешт підозрюваного у вбивстві Кірка

Президент США Дональд Трамп заявив, що правоохоронці, “з великою ймовірністю”, затримали підозрюваного у вбивстві консервативного блогера та активіста Чарлі Кірка.

Про це він розповів в ефірі Fox News, передає Associated Press.

За словами Трампа, хтось “дуже близький до вбивці здав його”.

“Хтось, хто добре його знав, сказав: “Хм, це він”, — зазначив американський президент.

Нагадаємо, 10 вересня у штаті Юта під час виступу в Університеті Валі застрелили Чарлі Кірка. Куля влучила йому в шию. Виступ блогера, присвячений обговоренню консервативних цінностей, тривав близько 20 хвилин, коли пролунали постріли. Попри зусилля медиків, Кірк помер у лікарні.