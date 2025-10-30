        Політика

        Трамп оголосив про зниження мит для Китаю після домовленостей із Сі Цзиньпіном

        Віктор Алєксєєв
        30 Жовтня 2025 08:07
        читать на русском →
        Трамп і Сі розмовляють після зустрічі в міжнародному аеропорту Кімхе, Пусан, Південна Корея, 30 жовтня 2025 року / Фото Reuters
        Трамп і Сі розмовляють після зустрічі в міжнародному аеропорту Кімхе, Пусан, Південна Корея, 30 жовтня 2025 року / Фото Reuters

        Президент США Дональд Трамп повідомив про зниження мит на китайські товари після переговорів із лідером Китаю Сі Цзиньпіном у Південній Кореї. За його словами, мита будуть скорочені з 57% до 47% в обмін на зобов’язання Пекіна збільшити закупівлі американської сої, дозволити експорт рідкоземельних металів до США та посилити боротьбу з виробництвом фентанілу, повідомляє Axios.

        Перемовини тривали близько півтори години. Трамп назвав Сі «другом» і заявив, що сторони досягли «важливих рішень». Китайська сторона наразі не оприлюднила свій офіційний коментар щодо зустрічі.

        Президент США також повідомив, що планує відвідати Пекін у квітні, а Сі Цзиньпін здійснить візит до Вашингтона після цього. Угоди стали частиною ширшої серії домовленостей, досягнутих Трампом із країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону протягом останніх днів.

        Реклама
        Реклама

        Водночас залишається відкритим питання довгострокового доступу США до рідкоземельних ресурсів, технологічних обмежень і контролю над виробництвом фентанілу в Китаї. Після повернення до Вашингтона Трамп планує зустріч із лідерами країн Центральної Азії, де питання рідкоземельних металів також буде ключовим.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини