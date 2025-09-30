Трамп оголосив про намір запровадити 100% мито на іноземні фільми

Президент США Дональд Трамп заявив про плани запровадити 100% мито на всі іноземні фільми. Про це він написав у своєму дописі на Truth Social. Як зазначає Reuters, уперше йдеться про поширення митної політики не лише на товари, а й на сферу послуг.

Трамп пояснив, що іноземні кіностудії «вкрали кінобізнес Америки», а тому такі заходи повинні захистити Голлівуд і національну індустрію. За його словами, «американське кіно має повернути собі першість».

Втім, наразі немає деталей щодо практичної реалізації ініціативи. Білий дім поки не ухвалив остаточного рішення та не оприлюднив юридичних підстав. Незрозуміло також, чи поширюватиметься мито на спільні міжнародні проєкти або фільми з іноземними інвестиціями.

Аналітики наголошують, що фільми зазвичай класифікують як послуги чи інтелектуальну власність, тож застосування традиційних мит може виявитися юридично складним. У разі реалізації такої політики можливі й міжнародні контрзаходи.