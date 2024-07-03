Трамп обговорює з Путіним, скільки території України може забрати РФ – Politico

Трамп обговорює з Путіним, скільки української території може залишити за собою РФ.

Про це повідомляє Politico.

Як йдеться у статті, Трамп обмірковує угоду, згідно з якою НАТО зобов’язується не розширюватися на схід, зокрема в Україну і Грузію, і веде переговори з Путіним про те, “скільки української території може залишити за собою Москва”.

Окрім цього, у статті йдеться про те, що Трамп не тільки очікує, що коли він стане президентом європейські країни різко збільшать свої витрати на НАТО (це його головна претензія, коли він був президентом), але також зробить те, що один експерт з питань оборони, знайомий з мисленням у колі консультантів Трампа з національної безпеки, Ден Колдуелл описує це як “радикальну переорієнтацію” НАТО.

“Відповідно до інтерв’ю з колишніми посадовими особами національної безпеки Трампа та експертами з питань оборони, які, ймовірно, будуть працювати під час другого терміну Трампа, Трамп навряд чи покине НАТО відразу. Але навіть якщо він офіційно не покине організацію, це не означає, що НАТО переживе другий термін Трампа без змін”.