Політика

Трамп не скасував заборону на постачання зброї Україні, – NYT
5 Березня 2025 11:58
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Військова допомога Україні. Січень 2022 / Фото: Армія США
Військова допомога Україні. Січень 2022 / Фото: Армія США

Президент США Дональд Трамп не скасував заборону на постачання зброї Україні, а також утримує на паузі надання іншої допомоги.

Як повідомляє The New York Times, у своїй промові в Конгресі Трамп мало уваги приділив міжнародній політиці та не окреслив стратегію Вашингтона щодо глобальних викликів, зокрема протидії зростанню впливу Китаю та розширенню ядерного арсеналу. 

Він також не згадав про замороження іноземної допомоги, що вплинуло на багато країн.

Видання зазначає, що Трамп привітав готовність президента України Володимира Зеленського повернутися до обговорення мирних переговорів і можливих угод щодо корисних копалин. Водночас рішення щодо подальших постачань зброї та значної фінансової підтримки України залишається незмінним.

Раніше низка західних ЗМІ з посиланням на представника Білого дому повідомила, що адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила постачання всієї військової допомоги Україні.


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