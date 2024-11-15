Політика

Трамп “має більш нюансовану позицію, ніж це часто вважається” – Шольц про бачення президента США щодо війни в Україні
15 Листопада 2024 21:31
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трамп, україна, шольц
Олаф Шольц / Фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що під час розмови з обраним президентом США Дональдом Трампом почув від нього “більш нюансовану” позицію щодо України.

Про це Шольц розповів в інтерв’ю Sueddeutsche Zeitung, яке цитує агентство AFP.

За словами канцлера, його спілкування з Трампом виявилося “неочікувано детальним і конструктивним”. Вони обговорили війну в Україні, і Шольц зазначив, що позиція Трампа виглядала “більш нюансованою, ніж це часто вважають”. Однак подробиць канцлер не розкрив.

На запитання, чи може Трамп спробувати домовитися з Росією про припинення війни без врахування інтересів України, Шольц відповів, що під час бесіди Трамп не висловлював таких намірів. Канцлер також наголосив, що Німеччина не погодиться на “мир під диктатом”.


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