Трамп і Байден стали переможцями партійних праймеріз ще у чотирьох штатах

У ще чотирьох штатах США відбулися партійні праймеріз – Вісконсіні, Род-Айленді, Нью-Йорку та Коннектикуті.

Про це повідомляє AP.

Як зазначається, і президент Джо Байден, і колишній президент Дональд Трамп здобули перемоги від Демократичної та Республіканської партій.

“Байден та Трамп легко виграли праймеріз у Род-Айленді, Коннектикуті, Нью-Йорку та Вісконсині, збільшивши кількість делегатів на партійних з’їздах цього літа”, – йдеться у повідомленні.

Після цього, обидва кандидати у президенти вже не потребують схвалення нових делегатів: вони де-факто здобули номінацію, де-юре це буде підтверджено на партійних з’їздах улітку.

Увага була прикута хіба що до Вісконсіна, який є одним з так званих “штатів, що коливаються”. У 2020 році Байден здобув там перемогу з перевагою лише у 0,6%, а у 2016 штат віддав голоси виборників Трампу, що дозволило йому обійти Гілларі Клінтон.

Тепер, демократи чекають на дані щодо явки, щоб зрозуміти, чи достатньо активні їхні виборці, щоб не допустити повторення сценарію 8-річної давнини – перші дані показують, що зацікавленість у праймеріз була низькою.