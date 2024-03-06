Політика

Трамп і Байден лідирують на первинних виборах республіканців та демократів

6 Березня 2024 06:59
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сша, вибори
Президент США Джо Байден та колишній очільник США Дональд Трамп / Фото: AP

У США колишній президент Дональд Трамп лідирує на праймеріз республіканців у 11 штатах, Джо Байден на праймеріз демократів лідирує у 15 штатах.

Попередні висновки публікує Associated Press та CNN.

Згідно з попередніми даними, які наводить CNN, Дональд Трамп лідирує у штатах: Алабама, Арканзас, Каліфорнія, Колорадо, Мен, Массачусетс, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Техас, Теннессі, Вірджинія.

У Вермонті за підсумками опрацювання 88% бюлетенів Дональд Трамп набирає 46,8%, його випереджає Ніккі Гейлі з 49,3%.

Тим часом Демократичний праймеріз показує, що Джо Байден лідирує у штатах: Алабама, Арканзас, Каліфорнія, Колорадо, Айова, Мен, Массачусетс, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Техас, Теннессі, Юта, Вермонт, Вірджинія

На території Американське Самоа Байдена обійшов Джейсон Палмер.


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