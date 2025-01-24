Політика

Трамп хоче відновити контакти з “розумним хлопцем” Кім Чен Ином
24 Січня 2025 10:02
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Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп / Фото: KCNA
Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп / Фото: KCNA

Президент США Дональд Трамп заявив про намір відновити контакт із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, підкресливши, що їхня співпраця раніше була продуктивною.

Про це він розповів в інтерв’ю Fox News.

Трамп зазначив, що під час свого першого президентського терміну мав хороші відносини з Кім Чен Ином.

“Ми з ним добре ладнали, і, здається, я йому подобався”, — сказав політик.

На запитання, чи планує він знову зв’язатися з лідером Північної Кореї, Трамп відповів ствердно: “Так, я це зроблю”.

Трамп також назвав Кім Чен Ина “розумним хлопцем”, додавши, що той не є “релігійним фанатиком”.


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