Трамп хоче відновити контакти з “розумним хлопцем” Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп заявив про намір відновити контакт із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, підкресливши, що їхня співпраця раніше була продуктивною.

Про це він розповів в інтерв’ю Fox News.

Трамп зазначив, що під час свого першого президентського терміну мав хороші відносини з Кім Чен Ином.

“Ми з ним добре ладнали, і, здається, я йому подобався”, — сказав політик.

На запитання, чи планує він знову зв’язатися з лідером Північної Кореї, Трамп відповів ствердно: “Так, я це зроблю”.

Трамп також назвав Кім Чен Ина “розумним хлопцем”, додавши, що той не є “релігійним фанатиком”.