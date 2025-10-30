Трамп доручив Пентагону негайно відновити випробування ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив військовому відомству негайно відновити випробування ядерної зброї після перерви у 33 роки. Про це він оголосив у соцмережі Truth Social за кілька хвилин до зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пусані.

Як передає Reuters, Трамп пояснив, що рішення ухвалене через програми випробувань інших ядерних держав, і США повинні діяти «на рівних умовах». Він зазначив, що процес розпочнеться негайно. Водночас не уточнив, чи йдеться про підземні ядерні вибухи, чи про випробування ракет-носіїв.

Після зустрічі з Сі президент додав, що конкретні місця проведення тестів визначать пізніше. За його словами, випробування потрібні, щоб США «не відставали» від Росії та Китаю.

Реакція міжнародних сторін була швидкою. У Китаї закликали Вашингтон дотримуватися глобального мораторію на ядерні випробування та зберігати стратегічну стабільність. У Росії заявили, що рішення США відкриває «нову епоху непередбачуваності». Представники Кремля наголосили, що недавні випробування російських систем «Буревестник» і «Посейдон» не були ядерними, і додали: якщо США вийдуть з мораторію, Росія «діятиме відповідно до ситуації».

У США рішення викликало внутрішню критику. Деякі конгресмени оголосили про намір заблокувати можливе відновлення ядерних випробувань. Експерти у сфері контролю над озброєннями зазначають, що повернення до практики ядерних тестів може спровокувати «ланцюгову реакцію» і відновлення таких випробувань іншими державами.

Останнє ядерне випробування США відбулося у 1992 році. Відтоді всі великі ядерні держави, окрім Північної Кореї, утримувалися від подібних дій.