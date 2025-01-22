Політика

Трамп доручив Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів, – WSJ
22 Січня 2025 10:36
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Спеціальний представник з питань України та Росії Кіт Келлог / Фото: AP
Спеціальний представник з питань України та Росії Кіт Келлог / Фото: AP

Президент США Дональд Трамп доручив спецпосланцеві щодо війни в Україні Кіту Келлогу закінчити війну за 100 днів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Згідно з інформацією видання, Келлога, як і кількох інших спецпосланців Трампа, призначили на цю посаду, незважаючи на відсутність відповідного досвіду. Колишні колеги Келлога вважають, що його військовий досвід може бути важливим для республіканця. Однак сам Келлог ніколи не працював дипломатом, тому ймовірно, що він не братиме участі в реальних переговорах з Росією.

Московські чиновники з цього приводу не висловили зацікавленості у співпраці з Келлогом, пише WSJ. Однак у Кремлі припускають, що поліпшення відносин між Трампом і Путіним може призвести до покращення відносин між США та Росією.

27 листопада 2024 року Дональд Трамп призначив 80-річного генерала у відставці Кіта Келлога на посаду спеціального посланця щодо війни в Україні.

ЗМІ описували деталі плану, який Келлог пропонує для завершення війни в Україні. Зокрема, він пропонує припинення вогню між Росією та Україною на поточній лінії зіткнення. Келлог вважає, що слід продовжувати надавати Україні військову допомогу, але за умови, що вона погодиться сісти за стіл переговорів.

Крім того, план передбачає відкладення питання членства України в НАТО, а також повернення Києвом окупованих територій лише дипломатичними методами. Зі свого боку Росія може отримати послаблення санкцій, якщо піде на мирну угоду.


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