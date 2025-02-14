Політика

Трамп анонсував зустріч США, України та РФ в Саудівській Аравії
14 Лютого 2025 07:40
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Дональд Трамп / Фото: Reuters
Дональд Трамп / Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські і російські посадовці зустрінуться у Саудівській Аравії. Мета – обговорення врегулювання війни. Україна теж стане частиною переговорів.

Про це він заявив під час пресконференції з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді, пише hromadske.

“Наступного тижня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч не зі мною для президента Путіна, а з високопосадовцями. І Україна теж буде її частиною. І ми подивимося, чи зможемо ми закінчити цю війну”, – сказав Трамп.

За словами Трампа, на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого Президент України Володимир Зеленський має зустрітися з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо. Трамп назвав цю зустріч “важливим кроком для запуску дипломатичного процесу”.

Він також заявляв, що у Мюнхені можуть відбутися переговори за участі Росії. В Офісі президента України відповіли, що жодних зустрічей з представниками РФ не заплановано.


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