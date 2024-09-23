Топовий набір гаджетів і аксесуарів, що дає змогу залишатися продуктивним у дорозі

Перебуваючи в частих роз’їздах, дуже важливо зібрати компактний, але ефективний сетап для роботи та розваг. Правильно підібрані гаджети та аксесуари дають змогу залишатися продуктивним де завгодно – у літаку, поїзді або кафе. Розповідаємо про ефективний комплект для роботи поза домом.

iPad mini – компактний помічник

Цей малюк ідеально підходить для написання текстів, нотаток, роботи над сценаріями та споживання медіаконтенту. Його розмір оптимальний для використання будь-де – iPad mini зручно тримати в руках для друку на віртуальній клавіатурі, а за потреби можна підключити зовнішню периферію.

Порада майбутнім власникам планшета: підберіть відповідний чохол-книжку, який надійно фіксується магнітами і поставляється з тримачем для Apple Pencil.

Повербанк – заряджаємо гаджети в дорозі

Одна з головних проблем поза домом – розрядка гаджетів далеко від розетки. Тому в набір обов’язково повинен входити зовнішній акумулятор великої ємності. Відмінно себе в цьому сетапі показують повербанки Xiaomi. Вони компактні, недорогі і вміщують солідний запас енергії. Моделі підтримують швидку зарядку, що актуально, якщо ви часто переміщується.

Бездротова складна клавіатура та Apple Pencil – нотатки з комфортом та ефективністю

Компактне рішення для набору тексту – мастхев для роботи поза домом. Складна клавіатура легко під’єднується до iPad mini через Bluetooth, а якщо підібрати варіант із тачпадом, робитимете менше рухів. Друкувати на такому пристрої – одне задоволення.

Стилус Apple Pencil другого покоління відмінно доповнює iPad mini. З ним простіше робити рукописні замітки, малювати, редагувати фото. Також зручно заряджати пристрій через магнітний конектор на планшеті – це ергономічно і практично.

Концентратор Uni USB-C – один роз’єм добре, а кілька краще

Ще один корисний аксесуар – USB-хаб. Він дає змогу підключити до iPad периферію на кшталт зовнішніх накопичувачів або того ж повербанка одночасно. Шукайте модель у металевому корпусі, щоб унеможливити будь-який перегрів. Також заздалегідь визначте, які порти вам необхідні, так ви не платитимете за зайві, але й не залишитеся без важливих.

AirPods – музика та зв’язок без дротів

Навушники – обов’язковий атрибут будь-якого мандрівника. AirPods Pro компактні, зручні та забезпечують гідну якість звуку. Вони миттєво підключаються до iPhone і iPad, даючи змогу безшовно перемикатися між пристроями.

Висновок

Описаний набір – оптимальний комплект для продуктивної роботи в дорозі. Він включає все необхідне:

компактний планшет із клавіатурою для роботи з текстом; повербанк і концентратор для зарядки та комутації пристроїв; навушники для прослуховування музики та подкастів.

Цей набір можна змінювати та доповнювати залежно від особистих потреб та вподобань. Але вже з таким сетапом у дорозі ваша продуктивність залишиться на висоті.