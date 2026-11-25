На польському будівництві підсобний робітник і досвідчений майстер можуть отримувати зовсім різні гроші. Вміння читати креслення, працювати з технікою та виконувати складний монтаж помітно впливає на оплату. Високооплачувані будівельні спеціальності у Польщі зустрічаються у різних напрямках – від оздоблення квартир до будівництва заводів. Розглянемо, кому роботодавці готові платити більше і на що чекати від ринку в 2027 році.

1. Зварювальник – за досвід платять більше

Зварювальники працюють з металоконструкціями, трубами та промисловим обладнанням. Особливо потрібні фахівці, які мають способами TIG і MIG/MAG. В оголошеннях можна зустріти ставки 37-42 zł на годину. Але одного резюме недостатньо: деякі роботодавці просять виконати пробний шов. Вміння читати креслення теж знадобиться.

2. Арматурник – робота на великих будівлях

Без арматурників не обходиться будівництво багатоповерхівок, мостів та промислових будівель. Вони збирають металеві каркаси, які потім заливають бетоном. Робота важка, а помилки можуть обійтися дорого. Зарплати будівельників у Польщі тут залежать від досвіду та відпрацьованого годинника. Наприклад, у Познані арматурникам пропонують 35–40 злотих на годину. Опалубники можуть розраховувати на пропозиції від 8500 до 10500 zł на місяць.

3. Оператор екскаватора – без досвіду не обійтись

Котловани, траншеї під комунікації, дорожні роботи – все це завдання екскаваторника. Особливо непросто працювати там, де мало місця чи поряд проходять підземні мережі. В одному з актуальних оголошень на момент написання статті оператору машини масою 8–16 тонн пропонують 40 злотих на годину. Для такої посади потрібні досвід та документи, що дозволяють керувати відповідною технікою.

4. Електромонтажник – робота на різних об’єктах

Електрики прокладають кабелі, встановлюють щити, підключають освітлення та обладнання. На заводі завдання будуть складнішими, ніж при монтажі проводки у звичайній квартирі. Робота в будівництві в Польщі для електромонтажників зустрічається зі ставками 33–37 злотих на годину. Є пропозиції на 7000–9000 zł на місяць. Для окремих видів робіт будуть потрібні кваліфікаційні документи.

5. Монтажник опалення та водопостачання

Установка труб, радіаторів, сантехніки та опалювального обладнання – звичайні завдання такого майстра. Хороший монтажник не просто з’єднує деталі, а розуміється на схемах і вміє знаходити несправності. Сантехніка пропонують близько 5200–7800 zł на місяць. У спеціалістів з опалення та водопостачання зустрічаються ставки 45-60 zł на годину. Розкид великий, оскільки вимоги до працівників відрізняються.

6. Покрівля – робота не для кожного

Покрівельники укладають покриття, встановлюють крокви і займаються гідроізоляцією. Більшість часу доводиться проводити на висоті, тому без досвіду та дотримання правил безпеки тут ніяк. Робота на будівництві в Польщі для покрівельників може приносити 6800–9500 zł на місяць. Іноді роботодавець надає житло. Є й сезонний нюанс: через дощі чи морози роботи можуть призупиняти.

7. Плиточник – добрий майстер без замовлень не залишиться

Плиточники потрібні при ремонті квартир, готелів та комерційних приміщень. Особливо цінується вміння акуратно укладати крупноформатну плитку. В оголошеннях зустрічаються ставки 30-50 zł на годину або 5500-7800 zł на місяць. При пошуку роботи стануть у пригоді фотографії готових об’єктів. За ними роботодавцю простіше оцінити якість обробки.

Що буде із зарплатами у 2027 році

Точної відповіді поки немає. Все залежить від того, скільки нових об’єктів почнуть будувати та які бюджети будуть у підрядників. Але фахівці, здатні самостійно виконувати складні роботи, навряд чи втратить свою перевагу.

Прогноз зарплат у Польщі на 2027 рік можна складати за нинішніми вакансіями, хоча обіцяти конкретні суми рано. До того ж, висока цифра в оголошенні ще не означає вигідні умови. Наприклад, 9000 zł за 240 робочих годин – зовсім не те саме, що 9000 zł за звичайний місяць.

Де шукати будівельні вакансії

На Layboard.com розміщують вакансії з Польщі, інших країн Європи, США та Канади. Можна одразу подивитись пропозиції з різних країн. Є робота для досвідчених будівельників та тих, хто тільки освоює професію. У деяких оголошеннях знання іноземної мови є необов’язковим.

Якщо зацікавили будівельні вакансії в Польщі, уточніть:

Скільки отримуватимете на руки. Скільки годин триває зміна. Які документи будуть потрібні.

Роботодавці часто допомагають з житлом, але обов’язково уточніть умови. Буває, що за кімнату щомісяця утримують частину зарплати. При однакових ставках різниця у витратах може виявитися суттєвою.

Отримання від громадян гонорару, комісійних або інших винагород за надання послуги з пошуку роботи та сприяння у працевлаштуванні, інших пов’язаних з цим послуг забороняється.