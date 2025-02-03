Суспільство

Топ 4 рецепти корисних страв для дітей

3 Лютого 2025 18:14
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Харчування дітей – це не лише про ситість, а й про користь та смак. Діти часто вередують у виборі їжі, тому важливо готувати для них щось цікаве, апетитне та водночас здорове. Пропонуємо чотири прості та смачні рецепти, які точно сподобаються малечі.

Канелоні з фаршем

Паста – одна з улюблених страв дітей, а якщо подати її в незвичному форматі, то успіх гарантований. Ось чудовий канелоні рецепт, який смакуватиме навіть найвибагливішим маленьким гурманам.

Інгредієнти:

  • Канелоні – 1 уп.
  • Нежирний м’ясний фарш (наприклад, зі стегна курки без шкірки) – 250 г
  • Моцарела терта – 3 ст. ложки
  • Олія – 1 ст. ложка
  • Пармезан тертий – 3 ст. ложки
  • Кетчуп для дітей Торчин® – 100 г
  • Невелика цибулина

Приготування:

Спочатку потрібно подрібнити цибулю та обсмажити її на олії до золотистого кольору. Потім додати фарш і тушкувати 5–7 хвилин, після чого змішати з кетчупом для дітей Торчин®. Отриманою масою слід наповнити канелоні та викласти їх у форму для запікання. Зверху посипати пармезаном і моцарелою, а потім запікати при 180°C близько 25 хвилин.

Канелоні походять з Італії, і їхня назва означає “великі трубочки”. У традиційних рецептах їх часто фарширують м’ясом, сиром або навіть овочами.

Бананові панкейки без цукру

Смачний сніданок або перекус без зайвого цукру? Легко! Бананові панкейки – це не лише ніжна текстура, а й природна солодкість.

Інгредієнти:

  • 2 стиглих банани
  • 2 яйця
  • 100 мл молока (можна рослинного)
  • 100 г вівсяного борошна
  • ½ ч. л. кориці
  • ½ ч. л. соди

Приготування:

Банани потрібно розім’яти виделкою до стану пюре, потім додати яйця, молоко, борошно, корицю і соду, добре перемішати до отримання однорідної маси. На розігрітій сухій сковороді випікати невеликі панкейки з обох сторін до золотистого кольору.

Банани – чудове джерело калію, який зміцнює серце та м’язи дитини. А ще вони здатні покращувати настрій завдяки вмісту серотоніну.

Кольорове овочеве пюре

Діти часто не хочуть їсти овочі, але якщо подати їх у яскравому вигляді, ситуація зміниться. Це пюре містить безліч вітамінів і виглядає дуже апетитно.

Інгредієнти:

  • 1 морква
  • ½ головки цвітної капусти
  • 1 картоплина
  • 1 буряк
  • 50 мл молока
  • 1 ст. л. вершкового масла

Приготування:

Спочатку потрібно відварити овочі окремо, щоб вони зберегли свій природний колір. Після цього кожен овоч окремо збити в блендері, додавши трохи молока і вершкового масла для ніжної консистенції. Подавати пюре можна шарами або створити з нього малюнок на тарілці, що точно зацікавить дитину.

Яскраві кольори їжі стимулюють апетит. Саме тому ресторани часто використовують червоний та жовтий у своїх логотипах – ці кольори викликають бажання їсти.

Домашні сирні палички

Якщо дитина любить щось хрумке, корисна альтернатива магазинним снекам – це домашні сирні палички. Вони містять багато кальцію, необхідного для зміцнення кісток і зубів, а ще їх дуже легко готувати.

Інгредієнти:

  • 200 г нежирного сиру
  • 1 яйце
  • 3 ст. л. цільнозернового борошна
  • 2 ст. л. тертого пармезану
  • ½ ч. л. розпушувача
  • Щіпка солі

Приготування:

Спочатку потрібно змішати сир, яйце, борошно, розпушувач, сіль і пармезан до отримання однорідного тіста. Далі сформувати з тіста довгі тонкі палички та викласти їх на пергамент. Випікати в розігрітій до 180°C духовці приблизно 15–20 хвилин, поки палички не стануть золотистими.

Сир – один із найкращих природних джерел кальцію. Він не тільки зміцнює кістки, а й допомагає підтримувати здорову мікрофлору кишечника.

Ці рецепти допоможуть дітям отримувати необхідні поживні речовини та радіти кожному прийому їжі.


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