То був сигнал Білому дому. Спікер Палати представників пояснив позицію щодо України

Спікер Палати представників Конгресу США Джеймс Майкл Джонсон пояснив відмову підтримати нову військову допомогу Україні, яка майже два роки протистоїть військовому вторгненню Росії.

Своїм голосуванням проти траншу політик від Республіканської партії “посилав сигнал” Білому дому, а зовсім не демонстрував відсутність рішучості підтримувати українців, заявив Джонсон в інтерв’ю медіакомпанії CBS.

Поведінка Білого дому не є зрозумілою для американського народу, вважає республіканець. “Яка завершальна фаза (війни) в Україні? Яка наша стратегія? Яка мета?” – запитує спікер нижньої палати Конгресу. Крім того, Джонсона цікавить, як влада США має намір контролювати належну витрату коштів у разі схвалення траншу.

Політик наголосив, що державний борг країни перевищив 34 трлн доларів уперше в історії. Щоб відправити гроші Києву для допомоги, Вашингтону “фактично доведеться десь зайняти їх”, пояснив республіканець. “Ми виступаємо за свободу <…> Але нам потрібна відповідальність перед людьми, які це фінансують”, – зазначив Джонсон. Він додав, що письмово, публічно та в приватному порядку просив Вашингтон надати відповіді, але спроби не мали успіху.

Нове фінансування військової допомоги США Україні можливе лише зі схвалення Конгресу. Проте Демократична та Республіканська партії поки що не досягли консенсусу з цього питання.

Білий дім просить виділити на допомогу Києву 61,3 млрд. доларів. Республіканці відмовляються узгоджувати цей транш без виділення додаткових коштів на вирішення внутрішніх проблем – зміцнення кордону США з Мексикою та обмеження масштабів нелегальної міграції.