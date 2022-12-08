Times: Росія програє економічну війну Заходу

Лондонська Times публікує розгорнутий коментар, присвячений стану економіки Росії на тлі санкцій, запроваджених через вторгнення в Україну. Як пише видання, формально економічний стан країни залишається стабільним, але на практиці це далеко не повна картина.

З одного боку, повідомляє Times, Москва обмежила постачання газу до Європи і цим викликала інфляційну кризу на Заході, яка призвела до зниження життєвих стандартів і змогла дещо послабити громадську підтримку України.

Крім того, офіційні російські економічні дані малюють цілком благополучну картину. Рубль, який різко впав на початку війни, зараз зміцнився і залишається однією з найуспішніших валют цього року. За статистикою, у першій половині 2022-го ВВП Росії скоротився лише на 0,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а за підсумками 12 місяців, ймовірно, впаде менш ніж на 3%. Інфляція при цьому становитиме 13%. До кінця лютого російський бюджет виконувався із профіцитом.

Однак при цьому Times цитує доповідь відомого російського опозиціонера Володимира Мілова, де описана зовсім інша статистика.

Документ, складений для брюссельського аналітичного центру Wilfried Martens, наводить такі дані:

Зміцнення рубля частково пояснюється доходами від продажу нафти та газу за завищеними під час війни цінами. Але воно також пов’язане з обмеженнями, запровадженими Центробанком Росії, які разом із санкціями обрушили російський імпорт приблизно на 70%.

До третього кварталу через санкції експорт газу впав на 40%, вугілля – на 9%.

У вересні виробництво автомобілів знизилося на 77,4%.

Різко скоротилася чисельність працездатного населення – за офіційними даними, лише за жовтень – на 600 тис. чоловік і, ймовірно, це найбільш кваліфіковані фахівці.

Продаж у магазинах впав на 10% – це свідчення набагато глибшого економічного падіння, ніж фіксує офіційна статистика.

Хоча за офіційними даними безробіття становить лише 4%, до кінця другого кварталу 13% всього працездатного населення Росії, або близько 4,3 млн осіб, були змушені піти в неоплачувану або частково оплачувану відпустку, або ж простоювали.

Все це Мілов описує як “потьомкінську” картину, яку Володимир Путін створює, щоб переконати світ у стійкості російської економіки перед санкціями.

“Але чи довго він зможе протримати цей фасад?” – Запитує автор публікації. І відповідає: “Чим довше діятимуть санкції, тим більшою буде шкода”.

“Насправді Росія програє економічну війну так само, як вона програє війну на полі бою, – робить висновок оглядач Times. – Реальні доходи в Росії сьогодні нижчі на 10% порівняно з 2014 роком, коли Путін почав перше вторгнення в Україну. Він також не має хороших варіантів переорієнтування російської економіки, щоб компенсувати втрачену торгівлю із Заходом”.

“Захід повинен і далі нарощувати тиск, у тому числі переконуючи треті країни, щоб вони не допомагали Москві обходити санкції. Путін думав, що європейці здригнуться перед російським економічним тиском цієї зими. Але натомість їх газові сховища заповнені, і вони щойно ввели ембарго на російський газ і стелю цін на нафту. З цього питання, як і з багатьох інших, він прорахувався”.