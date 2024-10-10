Росія обманом вербує африканок для виробництва “шахедів”, – AP

Росія обманом вербує молодих жінок з Уганди, Руанди, Кенії, Південного Судану, Сьєрра-Леоне і Нігерії, а також громадян Шрі-Ланки для виробництва дронів-камікадзе Shahed.

Довірливих африканок заманюють у Росію, обіцяючи їм добре оплачувану роботу з безкоштовним перельотом і проживанням у хостелі, а потім відвозять у Татарстан в особливу економічну зону “Алабуга”, де виробляють дрони Shahed, повідомило агентство AP.

Як з’ясували журналісти, наразі на виробництві дронів в “Алабузі” працюють близько 200 жінок зі згаданих країн, переважно віком 18-22 роки. На виробництві також зайняті студенти за обміном, деяким із них виповнилося лише 16 років.

У матеріалі AP розповідається історія однієї з африканок, які потрапили в “Алабузі”, за її словами, в пастку. Вилітаючи з батьківщини, вона протоколювала свою подорож у фотографіях, які викладала в соцмережі, одну з них вона підписала словом “Європа”. Тепер, опинившись на виробництві дронів, жінка каже, що “проклинає той день, коли почала збирати ці штуки”.

Працівниці перебувають під постійним відеоспостереженням як у гуртожитку, так і на роботі, робочі зміни виявилися тривалими – по 12 годин, а зарплата – істотно нижчою, ніж було обіцяно: 500 доларів замість 700. Менеджмент підприємства відмовляє жінок від повернення на батьківщину, оскільки має проблеми з наймом персоналу навіть на некваліфіковану роботу.

Гуртожитки та кухні “перебувають під цілодобовою охороною”, а телефони співробітників постійно перевіряють на предмет небажаного листування. На виробництві африканкам доводиться працювати без належного захисту з токсичними хімікатами, якими покривають фюзеляж дронів. Жінки скаржаться, що до них ставляться “як до ослиць, як до рабів”.

Міністерство закордонних справ Росії, глава Татарстану Рустам Мінніханов, а також генеральний директор “Алабуга” Тимур Шагівальоєв на запитання агентство AP, пов’язані зі скаргами робітниць-африканок, не відповіли.

Більшість із 22 країн, громадянки яких працюють в “Алабузі”, або не відповіли, або обіцяли “зайнятися цим питанням”.

Зі свого боку прес-секретар Управління ООН з прав людини Равіна Шамдасані заявила, що дії Росії “потенційно можуть відповідати критеріям торгівлі людьми”, якщо дівчат шахрайським шляхом наймають з метою експлуатації.