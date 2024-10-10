У Харкові демонтують пошкоджені російськими обстрілами багатоповерхівки

У Харкові демонтують п’ять житлових багатоповерхівок, які були пошкоджені у результаті російських обстрілів.

Перелік об’єктів, які потребують проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт затвердив 10 жовтня виконавчий комітет міськради.

Частковий демонтаж проведуть у багатоквартирному будинку на вулиці Наталії Ужвій, 96 (2-й під’їзд).

Адреси багатоповерхівок, які підлягають демонтажу:

вулиця Наталії Ужвій, 62 та 66;

вулиця Академіка Проскури 9-В;

вулиця Метробудівників, 8 та 10.

Внаслідок обстрілів вони зазнали значних пошкоджень тримальних та огороджувальних конструкцій, ступінь та характер яких свідчать про небезпеку аварійного обвалення.