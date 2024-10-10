Суспільство

У Харкові демонтують пошкоджені російськими обстрілами багатоповерхівки
10 Жовтня 2024 18:41
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обстріли
Наслідки удару росіян по багатоповерхівці у Харкові / Фото: ДСНС

У Харкові демонтують п’ять житлових багатоповерхівок, які були пошкоджені у результаті російських обстрілів.

Перелік об’єктів, які потребують проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт затвердив 10 жовтня виконавчий комітет міськради.

Частковий демонтаж проведуть у багатоквартирному будинку на вулиці Наталії Ужвій, 96 (2-й під’їзд).

Адреси багатоповерхівок, які підлягають демонтажу:

  • вулиця Наталії Ужвій, 62 та 66;
  • вулиця Академіка Проскури 9-В;
  • вулиця Метробудівників, 8 та 10.

Внаслідок обстрілів вони зазнали значних пошкоджень тримальних та огороджувальних конструкцій, ступінь та характер яких свідчать про небезпеку аварійного обвалення.


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