Повітряні сили визнали ураження Patriot на Дніпропетровщині

Російські окупаційні війська завдали удару по ЗРК Patriot, який знаходився на Дніпровщині. Внаслідок цього ворог пошкодив кілька одиниць техніки, що входить до комплексу.

Про це заявив ТВО начальника управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

“Ворог лише пошкодив кілька одиниць техніки, а не знищив. Це війна, на війні отримують поранення не лише люди, а й техніка. Мало того, цей же підрозділ Patriot продовжує виконувати завдання в регіоні”, – заявив Ігнат.

За його словами, вчора ЗРК Patriot вів протиповітряний бій проти групи російських балістичних ракет і частину вдалось перехопити.

“Система Patriot є однією із найпріоритетніших цілей для ворога! Чому? Бо лише завдяки цьому американському ЗРК ми тримаємо на певній дистанції російську авіацію. Технології на війні стрімко розвиваються… Ворог змінює тактику застосування, використовує усі доступні методи ведення розвідки — від супутників і розвідувальних БПЛА до наземної агентури, противник не економить “іскандерів”, маючи інформацію про потенційне перебування Patriot в тому чи іншому районі”, — розповів Ігнат.

Також він розкритикував народну депутатку Мар’яну Безуглу та закликав долучитись джо збороу на макети.

“Тому, хто хоче допомогти, долучайтесь! Війську бракує досвідчених людей різних професій, матеріально-технічної допомоги. А хто переслідує певні цілі, хоче пропіаритись і збагатитись на брудному хейті військових — не забувайте про ефект бумерангу!”, — підсумував Ігнат.