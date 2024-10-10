Політика

Британські війська можуть бути відправлені в Україну для навчання новобранців, – The Times
10 Жовтня 2024 17:26
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британія, допомога
Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер / Фото: Офіс президента

Невеликі групи британських військових інструкторів можуть вирушати на захід України, щоб проводити базову підготовку новобранців.

За словами джерел The Time, це дасть змогу розв’язати логістичні проблеми, пов’язані з відправленням українських військ на британські бази для навчання, і заощадити гроші.

Джерело The Time в оборонному відомстві Великої Британії заявило, що відправлення британських військ в Україну замість того, щоб проводити навчання на військових базах у Великій Британії, буде “дешевше для нас і краще для них”. 

“Ми могли б провести (навчання) там швидше, і це було б дуже далеко від лінії фронту, у відокремлених місцях, тому ризик був би набагато нижчим”, – сказало джерело.

Водночас українське військове джерело заявило, що перенесення навчань в Україну стане “потужним військово-політичним сигналом” для інших країн і для самої Росії.


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