Британські війська можуть бути відправлені в Україну для навчання новобранців, – The Times

Невеликі групи британських військових інструкторів можуть вирушати на захід України, щоб проводити базову підготовку новобранців.

За словами джерел The Time, це дасть змогу розв’язати логістичні проблеми, пов’язані з відправленням українських військ на британські бази для навчання, і заощадити гроші.

Джерело The Time в оборонному відомстві Великої Британії заявило, що відправлення британських військ в Україну замість того, щоб проводити навчання на військових базах у Великій Британії, буде “дешевше для нас і краще для них”.

“Ми могли б провести (навчання) там швидше, і це було б дуже далеко від лінії фронту, у відокремлених місцях, тому ризик був би набагато нижчим”, – сказало джерело.

Водночас українське військове джерело заявило, що перенесення навчань в Україну стане “потужним військово-політичним сигналом” для інших країн і для самої Росії.