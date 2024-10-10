В Україні формують новий армійський корпус, – ЗМІ

В Сухопутних військах ЗСУ формують четвертий армійський корпус. Про це повідомляє Ukrainian Military Pages з посиланням на власні джерела.

“Збройні Сили України продовжують переходити на корпусну структуру управління“, – розповіли у виданні.

У Сухопутних військах вже є три армійські корпуси — 9, 10 та 11 (колишній Корпус резерву), наразі триває формування четвертого.

Ще по одному корпусі у Десантно-штурмових військах (Корпус швидкого реагування) та Морській піхоті Військово-Морських Сил ЗС України.

Кожен з армійських корпусів об’єднує 4-5 механізованих (штурмових, піхотних) бригад, розвідувальний полк або батальйон та інші окремі підрозділи бойового та тилового забезпечення.