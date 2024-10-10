Зеленський розповів, про що говорив з Макроном

У Парижі президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як розповіли в ОП, Зеленський представив Макрону деталі Плану перемоги. Вони обговорили його окремі пункти та домовилися опрацювати План разом із союзниками найближчим часом.

“Я поділився нашим Планом перемоги, ситуацією на полі бою. Перед зимою нам потрібна підтримка. І я дякую за все, що ви зробили для нас”, – сказав Зеленський.

Під час зустрічі докладно обговорили реалізацію Формули миру та зусилля для наближення справедливого миру.

Окремий фокус переговорів – спільне виробництво зброї в Україні та копродукція. Українська сторона запропонувала розширити таку співпрацю.

Зеленський подякував Макрону за підтримку роботи України з партнерами та Франції – за військову допомогу, тренування української бригади “Анна Київська”, підготовку пілотів і механіків, а також відзначив рішення поставити винищувачі Mirage 2000.

Серед тем, які обговорили на зустрічі, також повернення депортованих Росією українських дітей та якнайшвидша реалізація домовленостей лідерів G7 щодо 50 млрд дол. для України.