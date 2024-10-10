В Україну йде похолодання

У п’ятницю, 11 жовтня, у західних, удень і в Житомирській та Вінницькій областях дощі, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний із переходом удень у західних областях на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°, у східних областях 5-10° тепла; вдень 18-23°, на півдні країни до 26°, у західних областях 13-18°.

У Києві в п’ятницю дощі не прогнозуються, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень близько 20°.

У суботу, 12 жовтня, в Україні, крім західних і східних областей, значні дощі, у південних областях місцями грози. Температура вночі 9-14°, на півдні країни до 17°, у західних областях 2-7° тепла (на Волині, на Рівненщині та на Львівщині на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях 9-14° тепла, на решті території 13-18°, на сході та південному сході країни 18-23°.

Вітер північно-західний, на півдні та сході південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві в суботу прогнозується значний дощ; вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 12-14° (вночі 13 жовтня 8-10° тепла).