Тікав з ЄС до України: прикордонники зупинили на Закарпатті одесита

У лісі біля словацького кордону працівники ДПСУ зупинили чоловіка, який тікав з ЄС до України.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

“Чоловіка, який незаконно перетнув кордон зі Словаччини, затримали в лісі на Закарпатті прикордонники відділу “Ужгород” Чопського загону, – повідомляють у ДПС. – Про рух невідомого українських прикордонників проінформували словацькі колеги. Почувши наближення групи реагування, порушник почав втікати та ховатися у хащах. Вимоги прикордонників зупинитися втікач ігнорував. Щоб його зупинити, наряду довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору”.

Порушника доставили у прикордонний підрозділ для оформлення документів адмінпровадження за незаконне перетинання державного кордону України.

Як виявилось, затриманий – 30-річний житель Одещини. Він зізнався прикордонникам, що на початку вересня незаконно перетнув кордон в ЄС.

“Тоді чоловік, ризикуючи життям та здоров’ям, чотири дні прямував буковинським лісом у Румунію. Надалі правопорушник переїхав у Німеччину, але, після невдалих пошуків роботи, вирішив повернутися в Україну. Побоюючись відповідальності за попереднє порушення, маршрут проклав поза пунктами пропуску, орієнтуючись за онлайн картами”, – повідомляють у ДПС.

У Держприкордонслужбі зазначають, що статтею 33 Конституції України громадянин України не може бути позбавлений права у будь-який час повернутися в Україну і відповідальність, у разі правопорушення, – не така страшна, як загроза життю та здоров’ю під час незаконної мандрівки.

“У пунктах пропуску через державний кордон України прикордонники неодноразово виявляли осіб, які повертаються після того, як нелегально виїхали за кордон. На таких громадян прикордонники оформляють документи адмінпровадження за незаконне перетинання кордону”, – зазначають у ДПС.