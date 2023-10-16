The Washington Post: Росія вже два місяці отримує зброю від КНДР

Російські кораблі, пов’язані з військово-транспортними мережами, за останні два місяці неодноразово забирали вантажі з Північної Кореї і доставляли їх до російського військового порту. Згідно з новими супутниковими знімками, які надають найчіткіші докази того, що Пхеньян може допомагати Москві у війні проти України.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

За оцінками американської розвідки Росія прагнула отримати північнокорейську зброю, щоб поповнити свої запаси. Представники Білого дому підтвердили це і назвали одне російське судно, стверджуючи, що Північна Корея перевезла до 1000 контейнерів з “обладнанням і боєприпасами”.

Але нові супутникові знімки, проаналізовані лондонським Королівським інститутом об’єднаних служб (RUSI), свідчать про те, що ця операція є більш регулярною, масштабною і тривалою, ніж заявив Білий дім.

Згідно з аналізом RUSI, не одне, а два судна курсують маршрутом між північно-східним північнокорейським портом Раджин і захищеним портовим комплексом у Дунаї на Далекому Сході Росії, зробивши щонайменше п’ять рейсів туди і назад, починаючи з середини серпня.

Хоча неможливо сказати, що саме перевозиться. На нових знімках видно, що кораблі пов’язані з російською мережею військової логістики, що дає підстави припускати, що ці комерційні судна перевозять військове обладнання, кажуть аналітики RUSI і американські офіційні особи.

Північна Корея виробляє два типи боєприпасів, які Росія інтенсивно використовує у війні – ракети до “Граду” і 122-міліметрові артилерійські снаряди для гаубиць.

Згідно з аналізом RUSI рейси здійснювали два судна “Ангара” і “Марія”, а під час пересування судна відключали свої транспондери.

Водночас за кількасот кілометрів від кордону з Україною з’явилися контейнери, які за розмірами та кольором ідентичні з тими, які перевозять на кораблях

Аналітики кажуть, що в обмін на підтримку Кремля Північна Корея може бути зацікавлена в передових технологіях з Росії для своєї збройної та ядерної програми.