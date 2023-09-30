The Washington Post: РФ не змогла зберегти мир у Нагірному Карабаху

Практично все вірменське населення Нагірного Карабаху висловлює гнів із приводу втрати батьківщини. Вони звинувачують Росію у зраді, бо миротворці Москви не змогли їх захистити, пише The Washington Post.

Блискавична військова операція Азербайджану із захоплення спірного гірського району стала знущанням над гарантіями президента Володимира Путіна щодо захисту населення регіону, підтримки режиму припинення вогню та забезпеченні проїзду єдиною дорогою.

Росія зазнала невдачі за всіма трьома пунктами. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян попередив, що все вірменське населення Нагірного Карабаху, приблизно 120 тис. осіб, покине його, і звинуватив Азербайджан у «етнічній очистці». Азербайджан наполягає на тому, що мешканці можуть залишитися, але ті, хто біжить, кажуть, що не довіряють Баку після десятиліть війни.

За даними офісу Пашиняна, до кінця п’ятниці до Вірменії прибуло 93 000 вірмен карабахів, що становить понад 77% від передбачуваного населення регіону. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков наполягав на тому, що Росія не несе відповідальності і заявив, що «прямих причин» для від’їзду немає, просто «люди хочуть виїхати». Він проігнорував повторювані цикли воєн та етнічного насильства в регіоні.

«Навряд чи можна говорити про те, хто винен», – заявив Пєсков у четвер на тлі критики, що посилюється, на адресу Росії.

Багато аналітиків пояснюють невдачу Росії тим, що Кремль дуже відволікається на Україну. Зосередженість на конфлікті підірвала авторитет та вплив Росії у всьому її геополітичному оточенні, включаючи Кавказ та Центральну Азію. Після того, як Нагірний Карабах спорожніє, у російських миротворців незабаром не залишиться жодної місії. Однак підірвана довіра може давати себе знати роками.