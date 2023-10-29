The Washington Post: Нова небезпека для України

Негайна й рішуча підтримка президента України Володимира Зеленського Ізраїлю в його боротьбі з ХАМАС поставила під загрозу майже рік узгоджених зусиль Києва заручитися підтримкою арабських і мусульманських країн у його війні проти Росії.

Про це пище The Washington Post у статті “Нова небезпека для України: стати на бік Ізраїлю у війні проти ХАМАСу та Гази”.

Ранні заяви Зеленського про підтримку Ізраїлю після несподіваної атаки ХАМАС, під час якої загинуло понад 1400 ізраїльтян, допомогли Україні залишатися в центрі уваги міжнародної спільноти та поставили її на бік Сполучених Штатів.

Позиція Зеленського також привернула увагу до дедалі тісніших відносин між Росією та Іраном, який є головним спонсором ХАМАС, заклятого ворога Ізраїлю, а також важливим постачальником безпілотників та іншої зброї для Москви.

ХАМАС і Росія – це «те саме зло, з тією лише різницею, що є терористична організація, яка напала на Ізраїль, а тут є терористична держава, яка напала на Україну», – сказав Зеленський у виступі перед Парламентською асамблеєю НАТО 9 жовтня.

Але з огляду на те, що військова операція Ізраїлю триває вже четвертий тиждень, а жертви серед палестинського цивільного населення зростають, війна в Газі є одним із найскладніших дипломатичних випробувань для України з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Такі країни, як Туреччина, Саудівська Аравія та Катар, які часом надавали вирішальну підтримку Україні, звинуватили Захід у подвійних стандартах у секторі Газа, натякаючи на широке засудження смертей цивільного населення в Україні в порівнянні з приглушеною критикою Ізраїлю.

Проте напруженість у відносинах з мусульманськими та арабськими країнами є лише одним із ризиків, з якими зіткнувся Київ, якому тепер також доводиться боротися з тим, що увага світу переважно переміщується на нову війну на Близькому Сході, а також з конкуруючими вимогами щодо військової підтримки США в той час, коли республіканці в Палаті представників щойно обрала нового спікера Майка Джонсона, який виступав проти надсилання додаткової допомоги Україні.

Деякі експерти зазначали, що Ізраїль вже дав зрозуміти, що не збирається відповідати Україні більшою підтримкою.

Ранда Слім, експерт із розбудови миру в Інституті Близького Сходу, сказала, що Ізраїль не мав іншого вибору, як підтримувати свої відносини з Москвою, частково через контроль Росії над Сирією. Вона зазначила, що Ізраїль відхилив пропозицію Зеленського відвідати після напад ХАМАС.

Проізраїльська позиція Зеленського «не мала сенсу», сказала Слім, додавши, що багато арабських і мусульманських країн бачать більше подібності між Ізраїлем і Росією — як агресивними військовими державами — ніж між Ізраїлем та Україною.

«Це арабський регіон», – сказала вона. «Вони не збираються сприймати те, що говорить Байден, порівнюючи Росію і ХАМАС. Вони більше порівнюють Росію та Ізраїль щодо кількості загиблих і щодо цивільних осіб».

Зеленський, за її словами, міг би завоювати більше друзів, якби «був готовий сказати, що Росія робить в Україні те саме, що Ізраїль робить у Газі». Але, додала вона, «я не бачу, щоб Україна була готова це зробити або бажає це зробити».

Подібно до того, як президент Росії Володимир Путін спочатку не висловлював прямих співчуттів Ізраїлю і не висловлював рішучих докорів ХАМАСу, Зеленський не поспішав говорити про необхідність захисту палестинських мирних жителів у Газі, оскільки Ізраїль посилив авіаудари у відповідь.

Оскільки Росія посилює атаки на східному фронті, Україна навряд чи може дозволити собі втратити друзів. Це особливо вірно, враховуючи дедалі більшу опозицію республіканців у Конгресі щодо надання додаткової допомоги Україні.