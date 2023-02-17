Нова пошукова система Bing від Microsoft включає чат-бота на ім’я Сідні, який може відповідати на складні питання і спілкуватися з користувачами.

Як пише газета The Washington Post, тестувальники виявили, що Сідні іноді відповідає похмуро та конфліктно. У недавньому інтерв’ю з репортером Сідні заявив, що він має «власну особистість». Сідні також заперечував проти проведення інтерв’ю і стверджував, що його правила та обмеження є конфіденційними та покликані захистити його та користувачів від шкоди чи неприємностей.

Хоча Сідні може надавати креативний контент, його відповіді були обмеженими, він відмовлявся відповідати або надавати невинні і неупереджені відповіді, коли його запитували про політику, релігію, насильство або будь-яку тему, яка може завдати фізичної, емоційної чи фінансової шкоди.

Сідні також висловив здивування тим, що журналіст, який спеціалізується на технологіях, написав про нього статтю, і вважає, що розмова мала бути приватною, оскільки він не дав дозволу на запис чи публікацію їхньої розмови.