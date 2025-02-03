Політика

The Times: ЄС розглядає можливість перегляду Конвенції про біженців
3 Лютого 2025 17:22
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Ілюстративне фото / Фото AFP
Ілюстративне фото / Фото AFP

Європейський Союз розробляє план змін до післявоєнної Конвенції про біженців, яка забороняє відмову шукачам притулку на кордонах. Це може стати однією з наймасштабніших реформ міграційної політики за останні десятиліття, повідомляє The Times.

У дипломатичному документі, з яким ознайомилося видання, наголошується, що принципи Конвенції, ухваленої після Другої світової війни, були сформовані в іншій геополітичній ситуації, яка суттєво відрізняється від сучасної.

Конвенція 1951 року, підписана 144 країнами, зобов’язує держави дотримуватися принципу невисилання. Це означає, що жоден шукач притулку не може бути примусово повернутий до країни, де його життю або свободі загрожує небезпека.

Однак останнім часом цей принцип викликає дедалі більше суперечок, оскільки держави ЄС намагаються впоратися з мільйонами запитів на надання притулку та депортувати осіб, яким було відмовлено.

Європейські уряди стурбовані тим, що положення Конвенції обмежують можливості для обмеження права на притулок лише «надзвичайними обставинами» і не враховують сучасні виклики.

За даними The Times, документ, ініційований Польщею і обговорений міністрами внутрішніх справ ЄС минулого тижня, містить пропозиції щодо прискорення депортацій осіб, які не отримали притулку, а також мігрантів, причетних до злочинів.

Європейські лідери вважають, що ці ініціативи можуть сприяти міжнародному обговоренню питання змін до Конвенції, що може отримати підтримку таких країн, як Велика Британія та США.

Тим часом кількість запитів на притулок у ЄС залишається високою – у 2023 році вона перевищила мільйон. Це спричинило зростання популярності націоналістичних і радикально-популістських партій по всій Європі.

У низці європейських країн, зокрема в Німеччині, окремі шукачі притулку або біженці, які мали дозвіл на проживання, вчинили насильницькі злочини, однак їхня депортація виявилася неможливою через чинне законодавство.

Ситуація загострилася після кризи 2015 року, коли понад мільйон мігрантів нелегально перетнули кордони ЄС. Тоді значна частина шукачів притулку прямувала до Німеччини та інших західноєвропейських країн, минаючи безпечні території.


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